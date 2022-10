Representación do grupo de teatro municipal o 27

A Maía. O auditorio da casa da cultura de Bertamiráns acollerá a representación de Aquí non paga ninguén, do Grupo de Teatro Municipal de Ames, o próximo xoves 27 de outubro ás 20.30 horas e de balde (aínda que hai que retirar os convites na billeteira municipal).

A obra conta a historia das veciñas dun edificio que asaltan o supermercado do barrio fartas da súa situación económica e que tratarán de evitar con mentiras rematar no cárcere. E malia ser escrita en Italia no 1974, a comedia Aquí non paga ninguén, unha das máis representadas do dramaturgo transalpino Dario Fo, mantén a día de hoxe unha rabiosa actualidade. Trátase dun relato da inflación e da precariedade, unha crítica aos recortes en dereitos laborais e aos salarios ante a indiferenza dos políticos. A obra mostra ás veciñas dun edificio de clase humilde, que ante o auxe dos prezos dos alimentos, deciden asaltar e roubar no supermercado do seu barrio. M. Outeiro