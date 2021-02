Reprueban al alcalde bañés, obligado a dejar por falta de respaldos sus presupuestos

La mayoría (PP y CXG) de ediles en el pleno de A Baña acordó reprobar al regidor, el socialista José Antonio Pereira, que gobierna en solitario. Al hilo, desde el ejecutivo local se vieron obligados a dejar sobre la mesa los presupuestos y seguir “negociando” ante la falta de apoyos. Por contra, sí que hubo unanimidad en la ratificación del convenio con Santa Comba para mantener la Unidade de Atención Temperá, y el que se pone en marcha con Negreira y Dubra, para financiar gastos de personal de la oficina de turismo, así como el plan estratégico de subvenciones 2021-2024.

Fue una prolongada sesión plenaria de más de tres horas, en la que se debatió largo y tendido sobre unos presupuestos que finalmente fueron retirados del orden del día gracias a la abstención del PP (Compromiso por Galicia quiso forzar su votación, pero sin éxito). En este punto, Pereira animó a la oposición a continuar negociado este mes para que se presenten enmiendas, y poder abordar un nuevo documento económico el próximo mes.

Ya en lo que atañe a la moción de Compromiso dirigida a reprobar el alcalde, fue apoyada con los votos de CxG y del PP, mientras que la socialista para solicitarle a la Xunta que paralice la tramitación del parque eólico de Troitomil –hasta que se modifique la ley eólica de Galicia, ofertando además asesoramiento local– tuvo en este caso una muleta en CxG, que resultó fundamental para su aceptación... aunque, eso sí, instando al PSOE a que “comecen a traballar como pedimos hai máis dun ano”, apuntan desde la formación galleguista.

En cuanto a los ruegos y preguntas, la oposición se interesó por las ayudas para elaborar el Plan de Acción para o Clima e a Enerxía sustentable (PACES), aportando el alcalde que estaba prácticamente finalizado, por lo que no se solicitaron dichas subvenciones. El PP insistió en la necesidad de vigilar y reclamar a las empresas madereras la reparación de caminos, mientras que CxG solicitó los contratos y el plan docente de la Escola de Música, además del coste de GimnasioTV.

En este apartado, el portavoz de CxG, César Ramos, apuntaba que “fomos moi críticos e reclamamos que non se lle contestaran as preguntas do anterior pleno, nin no propio pleno nin por escrito”, solicitando además la dimisión del regidor, y ofreciéndose a colaborar para sacar adelante el actual mandato si acepta: “Se o primeiro son os veciños como di sempre, que dimita por non ter capacidade para tratar coa oposición”.

Pero, de la misma manera, las reacciones de Pereira al término de la sesión no se hicieron esperar, y en declaraciones a Radio Xallas el mandatario confesaba que “hai unha ansia de provocar certa inestabilidade” por parte del resto de la Corporación. Sin embargo, Pereira opina que no hay motivo, ya que “estamos facendo unha xestión moi digna e un traballo en minoría que non é fácil pero estamos sacando multitude de proxectos tendo un trato cos veciños primordial”.

Para terminar, y en cuanto a la supuesta falta de consensos, el alcalde pone sobre la mesa que “facemos reunións e consensuamos temas con eles”, pero criticando que “ás veces non acuden ás reunións e logo acúsannos de que non dialogamos”. Entre otros ejemplos, puso los contactos “para tratar o POS, o Plan Marco e os orzamentos”.