Rescatan a un condutor que acabou no río tras sairse de vía en Santa Comba

O condutor dun turismo necesitou a axuda dos Bombeiros de Santa Comba para abandonar o seu vehículo despois de sufrir unha saída de vía na estrada de San Cristovo e caer ao río Tapia. Circulaba á altura da localidade de Grixoa, Santa Comba, pasadas as dez desta mañá e unha vez liberado, o home foi evacuado en ambulancia ata o centro hospitalario de referencia.

Segundo o 112 Galicia, tras o accidente, o vehículo foi arrastrado pola forza da auga e atopábase parcialmente somerxido. De feito, testemuñas do suceso afirmaron que o condutor estaba liberado pero, non era quen de abandonar o vehículo por culpa da intensidade da corrente fluvial nese momento, pasando máis de media hora no interior. Por iso, os efectivos do Servizo de Prevención Extinción de Incendios e Salvamento tiveron que empregar cordas para axudar o home a saír do turismo sinistrado.

Ao parecer, foi un particular quen chamou ao 112 Galicia para dar conta do sucedido. Deuse aviso aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aos Bombeiros de Santa Comba, aos axentes da Garda Civil de Tráfico e aos membros de Protección Civil da localidade. Tras finalizar o operativo de rescate, os servizos de emerxencia trataron de restablecer as condicións de seguridade no punto e xestionar a retirada do vehículo precipitado.