O Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Brión rescatou a un pai e á súa filla atrapados nun ascensor do centro comercial brionés Monte Balado na tarde deste martes. Tras recibir a alerta do 112, tres técnicos do GES de Brión se desprazaron ata o centro comercial, onde abriron a porta, sacaron ás dúas persoas ilesas e puxéronse en contacto coa empresa mantedora dos ascensores para que proceda a solucionar o problema.