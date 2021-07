Retrasos co parque cuberto do Milladoiro polo acopio de materiais

Ames. A construción do parque cuberto no municipio amesá do Milladoiro está a experimentar dificultades no avance das obras debido á situación existente coa pandemia, xa que a empresa encargada da realización do proxecto, Groma obras SL, está a sufrir retrasos nas entregas dos materiais necesarios para culminar a construción. Actualmente atópase instalado o armazón que suxeitará a cuberta encargada de tapar o parque infantil. Ademais, o mobiliario urbano do que estaba dotada a anterior instalación foi recollido para levar a cabo unha reparación e, de xeito posterior, instalalos de novo no seu lugar. Deste xeito e cando a actuación estea rematada, O Milladoiro contará cun parque cuberto moi agardado pola cidadanía, xa que ata o momento non existía na vila unha zona na que os pequenos xogarán alén da choiva. pedro brea