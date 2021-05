Retratar Ames leva premio tamén para os comercios

A Maía. O presidente da asociación Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA), Jorge López, e mailo concelleiro de Transición Ecolóxica e Medio Ambiente, Manuel Lens, presentaron o primeiro concurso de fotografía Enfoca Ames. O obxectivo pasa por fomentar o achegamento da cidadanía aos lugares máis emblemáticos de Ames, e poden participar todas as persoas residentes no Estado, maiores de 18 anos, con independencia do seu lugar de orixe. As instantáneas teñen que ser orixinais e inéditas, presentando unha por categoría entre o 13 e 25 deste mes. E deberán ser enviadas xunto coa ficha de inscrición por email

(auladanatureza@concellodeames.gal). No que atinxe aos motivos, deberán presentar imaxes que recollan o patrimonio natural, artístico e/ou cultural do Concello amesán. Existen tres categorías diferentes: paisaxe, macro e artística, e os premios son de 100, 50 e 25 €, por cada unha para gastar no comercio local.