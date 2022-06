Reunión, pleno y cartas contra eólicos en A Baña

A Barcala. El regidor de A Baña, Andrés García, y el teniente de alcalde, César Ramos, se reunieron con los representantes del colectivo vecinal Fonte Seca y de la asociación de vecinos O Outeiro de San Mamede de Monte para reafirmar su oposición al proyecto del parque eólico de Troitomil, cuya declaración de utilidad pública se somete a información. Y para ello, convocan a una rueda de prensa (lunes 27, a las 20.30 horas en el consistorio), abierta a todos los vecinos, anunciando un pleno extraordinario la próxima semana para dejar constancia de tal rechazo, “cun único punto na orde do día, no que se deixará constancia da oposición total tanto á declaración de utilidade pública e urxente ocupación dos terreos do proxecto do parque eólico de Troitomil como ao proxecto en si dos muíños de vento”, apuntan. Por último, remitirán cartas a todos los bañeses en la que explicarán y argumentarán los motivos de la oposición de forma “taxativa”. M.M.