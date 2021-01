Rexeitan calquer peche da piscina da Ramallosa

Teo. O PP de Teo rexeita de plano calquer posibilidade de peche da piscina climatizada da Ramallosa dende maio, ao fío do remate da concesión. Ademais, pensa que a posibilidade de municipalizar o servizo farase do mesmo xeito que coas escolas infantís: sen un estudo o suficientemente amplo. Por iso, din que a asunción municipal foi cuestionada polo propio goberno local que a impulsou, debido ás reclamacións laborais dos propios traballadores.

Para a formación que dirixe José Manuel Guerra, “a situación contractual da piscina áchase nunha situación idéntica á que se produciu co contrato das garderías: daquela, a dous meses vista de que rematase o prazo, o goberno local iniciou unha municipalización exprés sen ter feito as análises económicas previas nin valorar outras alternativas, e un ano despois, o alcalde anunciaba que valoraba volver a privatizar o servizo, porque non lle saían as contas”, apunta.

E culpa ao edil Ignacio Iglesia de tomar a decisión, lembrándolle que deixar o xinmasio e piscina sen servizo “non é unha opción”. o.d. vilar