Rois amplía ata o 15 a data para anotarse no Concilia

Rois. A matrícula para as actividades do programa Concilia Rois amplíase ata o próximo día 15 de setembro. Baixo esta denominación englóbanse as actividades de conciliación que se desenvolverán nos colexios dos Dices e do Pumar, encamiñadas a alongar a estadía do alumnado en ámbolos centros máis alá do horario de clases.

O Concello asume baixo este programa tanto o servizo de madrugadores como unha oferta de actividades extraescolares que cubrirán dende o remate do comedor ata as 18.30 horas, e pode facerse uso delas tanto de xeito habitual como en días fixos ou de forma ocasional. As familias interesadas deben anotarse na web www.rois.gal. Logo coñecerase o listado provisional e as prazas vacantes. c.e.