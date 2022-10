Rois conmemora o Día da Muller Rural cun vídeo

ROIS. Con motivo do Día Internacional da Muller Rural, que se celebra o 15 de outubro, o Concello de Rois edita un pequeno vídeo no que visibiliza as achegas das veciñas ao tecido social, económico e cultural do municipio. O audiovisual, realizado nesta ocasión con ilustracións, reivindica o papel das mulleres labregas e gandeiras como profesionais, emprendedoras, mestras, coidadoras... e, en suma, como artífices dun rural que aspira a ser sostible ofrecendo servizos de calidade e posibilidades de desenvolvemento. A finalidade desta iniciativa promovida polo Concello de Rois é esixir igualdade, coa conseguinte equiparación nos salarios e nas oportunidades laborais e vitais para as mulleres que viven no rural. A peza audiovisual dálle continuidade ao vídeo que o ano pasado protagonizaron nove veciñas do municipio e que tivo un gran éxito de difusión. A peza pode verse premendo aquí e tamén a través do perfil de Facebook do Concello de Rois. C.E.