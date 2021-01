Rois delega na Xunta

Rois. O Concello de Rois vaise adherir ao convenio entre a Vicepresidencia Primeira e a Fegamp para que a Xunta se encargue de tramitar as sancións competencia do Concello relacionadas coa COVID.

A proposta debatida no pleno ordinario de onte foi aprobada cos votos a favor do equipo de goberno, ao considerar mandatario local que o Concello non ten medios para tramitar todas as denuncias que poden presentar as forzas de seguridade. Tanto PSdeG como BNG votaron en contra, ao estimar que o número de sancións é reducido e poderíanse tramitar nas oficinas municipais.

Na sesión de onte aprobouse por unanimidade a proposta do PP para incluir nos presupostos municipais de 2021 medidas de apoio aos traballadores e traballadoras autónomos e ás pequenas empresas dende o Concello. BNG e PSdeG apoiaron a iniciativa por crela importante, aínda que botaron en falta máis concreción nas medidas que se van poñer en marcha.

Pola sua banda, a moción do equipo de goberno en apoio da autonomía financeira de Galicia, para que dende o Goberno central non se vulnere o Dereito Civil de Galicia, sobre todo no referente ao legado de herdanzas en vida, contou cos votos a favor do PP e do BNG. M. Rendueles