Rois implanta el servicio Línea Verde para que se comuniquen incidencias

rois. El Concello de Rois se ha unido a los 24 ayuntamientos gallegos que ya disponen del servicio Línea Verde, que usan más de 500 municipios en España. “A través desta aplicación que se instala no móbil, os veciños xa poden pór en coñecemento do Concello aqueles danos que detecten na súa localidade”, asegura el alcalde de Rois, Ramón Tojo. Gracias a esta herramienta de participación ciudana, “dende o Concello queremos achegarnos máis á veciñanza, coñecer as necesidades do municipio e así poder darlle solución ás cuestións comunicadas”, añade el regidor. Para utilizar este nuevo servicio es necesario instalar la App Línea Verde, que se descarga gratuitamente desde Google Play o App Store. A partir de ese momento, el usuario selecciona el Concello de Rois y ya puede comunicar la incidencia. A través de Línea Verde, el usuario también puede exponer cualquier consulta ambiental. Basta con seleccionar la opción de nueva consulta. En un plazo máximo de 24 horas tendrá respuesta por parte de un equipo de expertos en la materia de forma completamente gratuita. Línea Verde también ofrece sus servicios a través de contacto telefónico en el número 902 193 768 en horario de 08.00 a 17.00 horas (el coste es de 0,07 €/minuto). arca