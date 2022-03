Rois reclama unha lei de Igualdade Salarial

Rois. A Corporación de Rois aprobou no pleno de marzo sendas mocións do PP e do BNG con motivo do Día da Muller. A moción da concelleira de Servizos Sociais, Mercedes Basante, foi aprobada con votos dos cinco concelleiros do PP e 1 do BNG, e o voto en contra dos tres concelleiros socialistas. A proposta presentada por Begoña Ares (BNG), que incluíu unha emenda presentada polos populares, aprobouse por unanimidade.

Entre outros puntos, en ambas mocións solicítaselle ao Goberno central a aprobación dunha Lei de Igualdade Salarial que remate coa fenda salarial e a modificación e actualización da Lei de Conciliación e Corresponsabilidade. Tamén se lle pide á Xunta de Galicia que fomente medidas e programas de conciliación e corresponsabilidade a través de plans específicos.

Pola súa banda, a moción presentada polo PSdeG para que o Concello valore a implantación da app Liña Verde, para a xestión de incidencias, foi rexeitada polo equipo de goberno que tamén rexeitou a iniciativa do BNG para exercer de mediador cos propietarios de casas baleiras coa intención de facilitar o movemento do mercado inmobiliario e facilitar que máis persoas residan en Rois. arca