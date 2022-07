‘Rosalía en Camiño’ abre hoxe cun recital e unha visita por Terras de Iria

Padrón. Este xoves comeza en Padrón a terceira edición de Rosalía en Camiño. Diálogos literarios multilingües, unhas xornadas que tratan de promover a dimensión internacional da cultura galega en xeral a través da figura de Rosalía de Castro e do Camiño de Santiago. Nel participarán oito poetas chegados de toda europa: María García Díaz (Asturias), Tatiana Faia (Portugal), Jaume Coll Mariné (Cataluña), José F.A. Oliver (Alemaña) e os galegos Constantino Bértolo, Dores Tembrás, Xabier Cordal e Nieves Neira Roca.

Nesta primeira xornada hai dúas actividades abertas ao público: unha visita polos lugares rosalianos da Terra de Iria, guiada polo escritor Manuel Lorenzo Baleirón e un recital na Casa de Rosalía a partir das 20.00 horas.

Trátase de percorrer en tres xornadas (os días 30 de xuño, 1 e 2 de xullo) escenarios xacobeos e rosalianos da Terra de Iria, Compostela e Pontevedra con este grupo de poetas ao tempo que se fan unha serie de accións poéticas multilingües. A vida e a obra da nosa autora permiten establecer dous grandes escenarios literarios e xacobeos intimamente relacionados: Padrón, berce do Xacobeo e da nosa autora; Santiago, capital do Xacobeo e da vida e da obra da nosa autora; ademais de Pontevedra, punto importante do Camiño Portugués.

Alén dos recitais, tamén haberá visitas guiadas polas tres localidades así como a presentación de dous libros. s.e.