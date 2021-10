‘Rosalía en Verde’, un libro que percorre a presenza da escritora en parques e xardíns

Padrón. A Casa de Rosalía acolleu a presentación do libro Rosalía en Verde. Xardíns, monumentos e plantas, de Carlos Rodríguez Dacal, coa presenza do autor, ademais de Xurxo Couto, responsable de Cultura da Deputación da Coruña, institución que financiou a obra, e de Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro.

Nesta obra o seu autor, que tamén publicara O xardín da Casa de Rosalía (2016), cataloga e documenta a presenza da poetisa en Galicia e no mundo a través de parques, xardíns e outros monumentos que honran a súa memoria. Segundo escribe Anxo Angueira na presentación do libro, “non deixa de ser así esta obra unha verdadeira cartografía do rosalianismo universal”.

Tratase, explicaron, dun rosalianismo que nos leva por parques, xardíns, prazas, bustos e placas de Padrón ata Maracaibo, Montevideo, Braga, Porto ou Bos Aires, pasando por Barakaldo, Salamanca ou Cornellá de Llobregat, ademais dunha boa porcentaxe de concellos galegos. “Na horta e no xardín que circundan a Casa de Rosalía e en tantos xardíns, paseos, parques e prazas de Galicia e do mundo a memoria de Rosalía é memoria vinculada ó mundo vexetal e a un patrimonio natural e botánico que cómpre conservar”, remata Angueira.

Segundo se puxo de manifesto, Rosalía de Castro é a persoa que dispón de máis escenarios e monumentos xardinísticos onomásticos en Galicia. A presenza reiterada nas catro provincias galegas non sorprende, así como tampouco nos lugares onde se estableceu a emigración galega, sobre todo en Cataluña, pero tamén en Euskadi, Madrid, Brasil, Uruguai e Arxentina. m. rendueles