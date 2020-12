Rubén Riós presentará en Vedra a miniserie ‘Camiñantes do Noso’

Vedra. O actor e produtor galego Rubén Riós, coñecido polos seus papeis en películas como Pradolongo e Vilamor ou en series como Libro de Familia ou Matalobos, entre outras, presentará mañá no centro social de Vedra o proxecto Camiñantes do noso. Trátase dunha miniserie documental xurdida ao abeiro do fondo Proxectos Culturais Xacobeo 2021 da Xunta.

O audiovisual, segundo explican fontes municipais, é unha “aposta por amosar a integración social, cultural e lingüística do Camiño da Vía da Prata”. Nesta ocasión a protagonista, engaden dende o Concello, será “a última etapa deste camiño ao seu paso por Vedra encarnada nunha veciña de Vilanova que coa súa mirada non deixará indiferente a ninguén”.

No acto de presentación intervirán o creador, Rubén Riós; Carmen Mougán, unha das protagonistas e veciña do municipio, e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. a.p.