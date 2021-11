Rutas e talleres de Nadal dende a Aula da Natureza

A Maía. A Aula da Natureza de Ames comparte a súa oferta de propostas para este Nadal, co retorno do campamento urbano tras o éxito do ano pasado, rutas ambientais (8 de xaneiro) e obradoiros de ramos e obxectos da natureza para unhas festas sostibles (4 e 11 de decembro) para todos os públicos. Para todas as actividades cómpre inscrición previa, enviando un correo ao enderezo electrónico (auladanatureza@concellodeames.gal) ou no número de teléfono 660 004 665.

O itinerario programado para este último período do ano inclúe tres obradoiros, unha ruta ambiental e o prato forte, o campamento urbano de natureza, que volve ao calendario de actividades da Aula da Natureza tras a boa acollida da pasada edición. O campamento, pensado para rapazada dos 6 aos 16 anos, terá lugar entre os días 27 e 30 de decembro, con idas e voltas en autobús dende a casa da cultura do Milladoiro, ás 10.30 e ás 18.00 horas, e dende o Pazo da Peregrina de Bertamiráns, ás 10.45 e ás 17.45 horas, con moitos xogos.

A proposta que pechará o programa de Nadal será Bosque de inverno, unha ruta ambiental duns quince quilómetros entre Bertamiráns e o Alto do San Marcos programada para o 8 de xaneiro, de 09.00 a 14.00 horas. O punto de encontro para a andaina, de dificultade media, será a rúa Piqueiras de Bertamiráns. M. Outeiro