Sae a concurso a ampliación do pavillón de Bertamiráns

AMES. A xunta de goberno local de Ames vén de aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado, das obras de ampliación do pavillón polideportivo de Bertamiráns por valor de 499.997,57 euros (IVE incluído). A actuación está prevista no orzamento municipal de 2020. Estas obras sumaranse ao proxecto xa executado de ampliación do pavillón, que conta cun anexo dotado dunha nova sala de ximnasio e unha pista de squash cuberta, así como á construción na área deportiva de Bertamiráns dunha pista de pádel, unha pista de baloncesto e duns novos vestiarios no pavillón. arca