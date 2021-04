Sangue de serrador luso na tenencia de alcaldía

ames. Non andaba desencamiñado o cronista oficial de Ames, Maximino Viaño, cando divulgaba a indubidable pegada portuguesa entre as familias maiás despois da chegada dun gran número de serradores lusos ao Concello a principios do pasado século. E un destes descendentes é nada menos que o primeiro tenente de alcalde, David Santomil.

Segundo explicaba a este xornal o tamén portavoz do BNG, “o meu tataravó era portugués, e o seu fillo e neto herdaron o oficio”, aseguraba remitindo unha instantánea (a que ilustra este artigo) na que aparecen o seu bisavó, o avó e avoa coa súa nai no colo, “cortando con este sistema chamado a burra” un toro de madeira.

O problema, segundo a mesma fonte, “foi que o apelido e o idioma semella que se esqueceron por completo, aínda que ao meu avó, Severino Mosquera, chamábanlle o loureiro de alcume”. Tamén é coñecedor de que na súa parroquia, Bugallido, “había dúas ou tres persoas máis que eran coñecidos como o portugués pola xente”.

Posteriormente, e aínda que a súa familia seguiu vinculada ao sector, rematou por perderse o oficio de serrador, que era o que desenvolvían os lusitanos que chegaron ata A Maía, segundo Viaño, descalzos na súa meirande parte. Estas xentes, traballadoras e honestas, remataron por integrarse ben coa veciñanza local, asentándose na zona e casando cos lugareños nalgún caso. m. manteiga