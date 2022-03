Un grupo dunha vintena de mulleres, encabezadas pola alcaldesa de Santa Comba, María Pose, e coa presenza do edil Manuel Iglesias, participaron no acto desenvolvido na capital xalleira pola celebración do Día Internacional da Muller. O escenario escollido foi o xardín situado diante da céntrica Casa do Pozo. As mulleres asistentes tomaron parte nunha orixinal actividade, xa que colaboraron na plantación dunhas flores que formaron a figura dun 8, aludindo ó día de mes no que ten lugar a conmemoración.