Santiaguiño familiar en el monte y con el ‘Parrandeiro’ por las rúas

Se trata, quizás, de la fiesta más padronesa de todas. O al menos la única que consigue congregar a buena parte del pueblo en un lugar tan significativo como el Santiaguiño do Monte, donde mañana volverán a reunirse familias y peñas de amigos para honrar al patrón de España, Galicia y la villa rosaliana. Padrón celebra este fin de semana un Santiaguiño descafeinado, marcado todavía por las limitaciones que impone la pandemia; pero no son pocos los padroneses que se han propuesto festejar el día grande de Galicia de la manera más parecida posible a la tradicional romería que en circunstancias normales tiene lugar en las peñas donde, según la tradición cristiana, predicó el Apóstol Santiago. Más allá de la sardiñada, que este año no habrá, este día es típico comer en familia los clásicos bistés empanados, tortilla, empanada, pulpo, churrasco... todo regado con vino del país.

A diferencia del año pasado, cuando el COVID obligó a cancelar todos los actos, salvo la tradicional procesión, la capilla del Santiaguiño do Monte acogerá esta vez dos eucaristías (a las 12.00 y a las 13.00) para que puedan participar todos los romeros que se animen a subir de nuevo a este espacio tan importante para la tradición jacobea. Las liturgias serán al aire libre y, según indican desde la parroquia, se invitará a respetar las distancias de seguridad para evitar contagios.

Tampoco faltará la procesión, que en esta ocasión discurrirá sólo por las rúas de la villa. Así, mañana, a las 10.30 horas, si el tiempo lo permite y después de la misa que tendrá lugar media hora antes en la iglesia parroquial de Padrón, procesionará el Apóstol Peregrino, conocido popularmente como O Parrandeiro, en un desfile religioso en el que pondrán la música los grupos de gaitas O Pedrón, Rosalía de Castro y San Pedro de Carcacía. El sobrenombre que recibe el santo se debe precisamente a los bailes que suele dar al ritmo de las piezas de música tradicional gallega durante el recorrido.

Por otro lado, cabe recordar que de no estar inmersos en la crisis sanitaria del COVID, hoy hubiese tenido lugar en la capital del Sar el clásico Gran Derbi Asnal, una tradición que se remonta a décadas atrás y que habitualmente congrega a miles de personas llegadas de diferentes puntos de Galicia e incluso de España en las calles de la villa rosaliana. Se trata de una de las citas de mayor arraigo dentro del programa de fiestas del Santiaguiño do Monte. “Esperamos que se pueda recuperar el año que viene”, comenta en declaraciones a EL CORREO un vecino del pueblo en referencia a una carrera de burros de la que nació el festival Asnot.

ASNOT. Debido a las previsiones de inestabilidad en el tiempo, Asnot, previsto para hoy, se traslada al próximo viernes 30. La cita, una parodia del clásico Ascot británico, tendrá lugar en esta ocasión en el Jardín Botánico Artístico, con un aforo limitado a 180 participantes repartidos en mesas de seis personas. Las entradas, agotadas, costaban 20 euros, de los que un cincuenta por ciento se destinará a causas sociales, según la organización, que para esta edición preparó un evento inspirado en un picnic en los jardines de los palacios reales británicos, con presencia de la reina.

Esta mañana, a las 13.00 horas, también tendrá lugar en la iglesia de Padrón la Misa del Peregrino, en la que se le entregará el premio Padrón, berce do Xacobeo a Xesús Palmou, presidente de la Academia Xacobea.

Mañana, las gaitas despertarán al pueblo, como es tradición, en una jornada en la que, pese a ser festivo, no faltará el clásico mercadillo dominical. El recorrido de la procesión, que habitualmente discurre por el Paseo del Espolón, variará, al igual que todos los Años Santos, cuando el Día del Apóstol cae en domingo. Con el Santiago O Parrandeiro también procesionará el Niño Jesús de la familia San Martín.