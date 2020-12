Saúdo Real aos cativos na parada do autobús

Os Reis Magos saudarán ós máis pequenos de Padrón nos mesmos puntos nos que paran os autobuses das liñas locais. Este novo formato da Cabalgata foi elixido polo Concello, según explican, “para manter viva a ilusión dos nenos e nenas da vila” e co obxectivo de “evitar as aglomeracións e procurar que as familias poidan ver aos Reis Magos na vila sempre cunha distancia prudente”.

Esta particular Cabalgata forma parte da programación do Nadal feita pública polo Concello de Padrón, con numerosas actividades de ocio e cultura e organizadas en base as medidas de seguridade e hixiénico-sanitarias recomendadas polas autoridades sanitarias pola COVID.

O pistoletazo de saída chegará da man do Grupo Talía Teatro coa representación de Lambetadas, para público infantil e familiar, o venres 4 de decembro ás 18.00 horas. Na mesma xornada, ás 20.00 horas, na Praza de Macías acenderase o alumeado de Nadal.

O mércores 9, inaugurarase o mercado de Nadal cos tradicionais postos de venda e, se as condicións meteorolóxicas o permiten, tamén con postos de palomitas, caramelos e doces, ademais de diversos obradoiros infantís.

Xa o venres 11 de decembro, o auditorio municipal acollerá ás 18.00 horas o espectáculo musical de cine infantil; o venres 19, á mesma hora, Teatro Ghazafellos presentará Monstros no Camiño; o día 20, ás 11.00 h, será o concerto sobre os cantos de arrolar Tecendo soños; o mércores 23, ás 18.00 horas, A familia Papaventos, de Charo Pita; o luns 28, Culturaactiva presenta Rogelio, un pallaso en recuperación’; o día 29 presentan Bandullo Azul, e o día 30 Teatro Malasombra representará A tartaruga Manola.

Tamén para o público infantil, o sábado 26 de decembro ás 11.00 e ás 12.00 h, Caramuxo Teatro presentará o espectáculo para bebés Catro.

E para o público adulto, o sábado doce no auditorio terá lugar un concerto da Banda de Música Municipal ás 19.00; o domingo 13, ás 18.00 horas, na igrexa de Iria, concerto de música barroca; e o seis de xaneiro ás 17.00 horas, Concerto de Reis da banda.