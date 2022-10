Se conocen el caballo y la yegua de Pura Raza

BOQUEIXÓN. Este fin de semana las ganaderías Cuadra O Celta de Viveiro (Lugo) y Freire Abad de Oza-Cesuras (A Coruña) se proclamaron campeonas absolutas en las secciones de yeguas y sementales mayores de tres años en la final del campeonato autonómico Copa Galicia de Pura Raza Galega, organizada por la Asociación Pura Raza Cabalo Galego (sita en Sergude, Boqueixón) en colaboración con la asociación cultural As San Lucas, dentro del programa oficial de las 866 fiestas y ferias de As San Lucas de Mondoñedo (en Lugo). c. e.