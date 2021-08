Seguridade viaria para o entorno da zona educativa de Pedrouzos

Brión. A empresa adxudicataria está a blindar o entorno da zona de convivencia do Paseo de Pedrouzos, onde o grupo educativo, cun orzamento de 48.317 €. Esta actuación consiste na instalación dunha plataforma elevada no acceso ao CEIP de Pedrouzos e IES de Brión. O obxectivo é que os vehículos teñan que reducir a velocidade e compartir o espazo cos peóns que por ela transiten. A nova zona de convivencia executarase con 20 centímetros de pavimento a cores de formigón sobre 10 centímetros de zahorra.

Ademais de colocar nova sinalización horizontal e vertical, o Concello de Brión inclúe neste proxecto a plantación de dez árbores da variedade Ginkgo biloba, cos seus correspondentes alcorques, e porá a cota as tapas de pozos, arquetas e sumidoiros.

Dita obra complementa outras actuacións de mellora da seguridade do viario realizadas este ano polo Concello de Brión, entre as que figuran o remate das beirarrúas da marxe esquerda, a instalación de redutores de velocidade e o cambio do espazo de aparcamento, que pasou de ser en liña a ser en batería, facilitando o seu uso por un maior número de persoas.

Esta iniciativa atópase dentro do Proxecto de camiño de Amañecida ata Graña e outros que o Concello de Brión licitou por un importe de 950.726,78 euros e que incluía once actuacións: de mellora do firme actual en sete camiños de titularidade municipal, no interior de tres urbanizacións, así como a mellora do viario de acceso aos dous centros. M. Outeiro