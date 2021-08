Sesión de baile, combact e ioga a carón da climatizada

ames. A última sesión do programa Saúde nas prazas terá lugar este martes, 31 de agosto, ás 20.30 horas. O departamento de Promoción da Saúde, en colaboración ca empresa BeOne, invita a acudir a todos os veciños á Praza da Horta de Arriba, xunto á piscina climatizada de Bertamiráns, onde se impartirán sesións de baile, combat e ioga. Ademais, a xornada rematará cunha merenda de alimentos saudables. Non é preciso inscrición previa. Baile na rúa, combat e ioga. Os veciños de Ames, de todas as idades, levan desfrutando destas actividades dende o 5 de xullo. Durante os luns e martes de verán, as prazas de Chavián e da Horta de Arriba, en Bertamiráns, e a Praza da Madalena e a casa da cultura do Milladoiro enchéronse de persoas animadas a facer deporte dun xeito lúdico.

A concellería de Promoción da Saúde organizou este proxecto para achegar e fomentar hábitos de vida saudables á veciñanza da capital maiá. m. manteiga