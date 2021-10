Padrón. O alumnado da escola infantil Extramundi (Padrón) participou na derradeira sesión do obradoiro Na mestura está a igualdade, que dende o 8 de outubro se impartiu nas EEI de Queiruga (A Escravitude), A Ponte e A Retén. Unha actividade organizada polo Concello, a través do CIM, con motivo da conmemoración do 25-N. Elaboraron unha árbore moi especial onde a comunidade educativa estampou as súas mans violetas. arca