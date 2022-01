Sete rutas para coñecer as urbes e o rural maián

A Maía. O Concello de Ames divulga as súas sete rutas que permiten coñecer elementos moi relevantes do patrimonio da Maía.

A primeira vai referida aos itinerarios xacobeos, xa que é un dos pouco concellos galegos polo que discorren varios (a Prolongación a Fisterra e o Camiño Portugués). Tamén consta a Ruta de Riamonte (circular, de 7 km e dificultade media), así como a senda verde lineal, de doce quilómetros e dificultade media, que une as dúas urbes. A Ruta da Andoriña, dende a praia de Tapia, é accesible e circular, de 5,2 km e dificultade baixa, mentres que a das Pegadas de Rosalía inclúe tamén a Brión, Padrón e Santiago, á beira do río Sar e seguindo o trazado marcado por Avelino Abuín de Tembra. A Ruta do Rego dos Pasos vai pola marxe esquerda dese curso, e por último consta unha Ruta Circular Urbana 8M polas zonas verdes da capital con saída do Pazo da Peregrina e chea de monolitos adicados a mulleres. M.M.