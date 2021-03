Siete restaurantes participan en las jornadas de la lamprea

No es la vuelta a la normalidad, pero si el dar cierta normalidad a la vida de la villa y no dejar pasar una fecha en la que se exalta uno de los productos estrellas de la gastronomía padronesa, la lamprea. Por ello este viernes da comienzo en Padrón la séptima edición de las Xornadas Gastronómicas da Lamprea, que organiza el departamento de Turismo y que se desarrollarán durante los días 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de marzo con la participación de siete restaurantes del municipio.

Las jornadas fueron dadas a conocer por la concejala de Cultura, Lorena Couso, que explicó que este año y como consecuencia de la pandemia de la COVID, no se podrán realizar todas las actividades de divulgación y lúdicas que habitualmente se organizan de forma paralela a la degustación gastronómica en los establecimientos de la zona..

Para degustar los menús elaborados por cada uno de los establecimientos participantes, cuyo precio será de 35 euros por persona, habrá que realizar una reserva previa.

En esta ocasión los locales participantes son: restaurante O Secreto, restaurante Scala, restaurante Chef Rivera, O Alpendre, Pulpería Rial, restaurante O Santiaguiño y Casa Farrucán. En todos los establecimientos, según afirman desde el Concello, se extremarán las medidas de prevención para que las jornadas se lleven a cabo en un entorno de seguridad.

Lorena Couso, señaló que “dende o executivo local facemos todos os esforzos por manter o maior número de de actividades sociais, culturais e de ocio e para continuar dinamizando a economía do noso municipio, sempre co foco posto nas medidas e recomendacións das autoridades sanitarias. Por iso, agardamos que estas Xornadas Gastronómicas da Lamprea, malia que non poden ser celebradas coma nos últimos anos, supoñan un revulsivo para os empresarios e hostaleiros que tanto están a padecer nestes tempos”.

MENÚS. En cuanto a los menús que se preparan en cada uno de los establecimientos, éstos hacen una oferta atractiva e innovadora.

Así, O Secreto (teléfono de reserva 670 599 961) ofrece de primeiro: lamprea afumada sobre crema de queixo San Simón e ovo a baixa temperatura, y de segundo lamprea O Secreto con arroz integral venevere. Además el restaurante cuenta con una segunda opción, un menú degustación.

El Scala (981 811 312) da dos primeros a elegir: croquetas de lamprea y empanada de lamprea, y dos segundos lamprea á bordelesa y risotto de lamprea.

El Chef Rivera (981 810 413) oferta un entrante oferta: aperitivo risotto de lamprea; de primero croquetas da lamprea, y de segundo lamprea á bordelesa.

En O Alprende (981 810 583) el entrante es empanadillas de lamprea y el plato principal del menú lamprea á bordelesa.

Pulpería Rial (,981 811 624), como no podía ser de otra forma, ofrece en su menú de primero el tradicional polbo á feira y de segundo lamprea á bordelesa.

Por su parte, en O Santiaguiño (981 810 023) se degustará de primero pementos de piquillo recheos y de segundo la lamprea á bordelesa.,

Y en Casa Farrucán (981 812 249) tambiél dos platos: croquetas de lamprea y lampresa á bordelesa.

En todos los restaurantes que participan en la iniciativa sobre el preciado pez se incluye, ademá de los platos señalados, la copa de vino y la sobremesa.

Hay que indicar que todas las personas interesadas en estas jornadas y para obtener más información sobre esta cita pueden consultar la página web www.xornadasdalamprea.padronturismo.gal.