Socialistas de Teo lamentan o trato e o PP pídelles feitos para humanizar Luou

Teo. Poucas veces dúas visións discreparon tanto a pesar de ter a mesma fonte, o rexedor de Teo, e tema, a humanización de Luou. Por unha banda, os socialistas, que se queixan do trato a súa voceira, Uxía Lemus, e lembran (dende hai anos) que si que está prevista esa reforma urbanística. Por outro, o PP, que di que o que hai é un borrador sen aprobar nin consignar pola Deputación e, por riba, aínda en Patrimonio.

Así as cousas, o PSOE afirma que no pleno do 30 de marzo, o rexedor comentou que o anteproxecto da humanización da zona da Igrexa de Luou estaba na Dirección Xeral de Patrimonio desde hai catro meses, e que dita humanización “conta cun compromiso de financiamento da Deputación tras unha reunión”. Ademais, láianse de que se atacase a Lemus chamándolle mentirosa mentras pasa a enfermidade da covid.

Pero os populares, en boca do seu portavoz José Manuel Guerra, non pensan igual: “Agora xa temos constatado que Uxía Lemus mantivo enganados durante os últimos dous anos a todos os grupos políticos da Corporación e, o que é máis grave, a todos os veciños de Teo”, apuntan despois de que pediran actuacións ante as queixas reiteradas dos veciños. Estes son, precisamente, os únicos afectados de verdade. O.D. Vilar