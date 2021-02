Socialistas xalleiros culpan a ‘su’ alcalde de abandono

Xallas. La agrupación socialista de Santa Comba acusa al regidor David Barbeira (CxG) –con el que sus ediles gobiernan– de abandono, y divulgan la imagen de un vial en pésimo estado, al parecer que une Portochán (Freixeiro) con Val do Dubra. “Así é como se atopan as estradas do noso concello. É unha pena que no Plan de Obras o alcalde só se ocupase de arranxar os seus intereses. Será porque non ten que pasar por elas...”, apuntaban en una entrada en redes. Lo curioso es que, tras ser interpelados por un vecino acerca del motivo por el que mantienen en el poder al actual mandatario local, aluden a que tomaron la decisión de “darlle unha oportunidade a Santa Comba que o sr. Barbeira conseguiu desmerecer”, si bien se resisten a retirarlo de la alcaldía porque en política la palabra “ten un valor incalculable”. Además, también lamentan que no se delega en sus ediles, y dejan claro que “quedan catro meses” para el relevo en el poder. o.d. vilar