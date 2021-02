Val do Dubra. Efectivos de Protección Civil de Val do Dubra e Bombeiros de Xallas- Barcala apagaron sobre as 11.00 horas un pequeno incendio na cheminea dunha vivenda familiar no lugar de Quintáns, parroquia de Paramos. As causas apuntan a unha mala limpeza do conduto. Non houbo que lamentar danos de consideración.

Ambos corpos de emerxencia apagaron onte as lapas nun alpendre da parroquia dubresa de Erviñou.