Sogama fomenta entre a mocidade da Baña a xestión dos residuos

A Baña. Educadores de Sogama desprazáronse ata A Baña para impartir unha sesión formativa na sede de Anxiños, unha asociación sen ánimo de lucro cuxa labor é atender, de forma integral, a nenos e adolescentes con trastornos mentais.

O presidente de Sogama, Javier Domínguez, e a xefa territorial de Medio Ambiente na Coruña, Cristina Carrión, achegaron diverso merchandising corporativo e, dado que contan con servizo de comedor e terreo, proporcionáronlle á asociación un composteiro, con capacidade para 400 litros, que lle permitirá elaborar abono natural a partir dos refugallos orgánicos. As monitoras saíron ao exterior cos pequenos para que participasen na montaxe do composteiro, explicando in situ o proceso de fermentación da materia orgánica e as excelentes propiedades que o compost resultante ten para o solo. Foi a presidenta de Anxiños, Ruth Gómez, quen solicitou a colaboración de Sogama e da Xunta. c. e.