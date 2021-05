Solicitan que a Xunta rexeite aeroxeradores en Troitomil

A Barcala. O Concello da Baña remitiu á Consellería de Economía as alegacións municipais contra o parque eólico de Troitomil, solicitándolle á Xunta que rexeite de plano a continuación da súa tramitación para construílo.

Así, destaca que o polígono delimitado ten “unha amplitude desproporcionada respecto da dimensión do parque eólico proposto”, en tanto que para poñer cinco aeroxeradores dunha potencia conxunta de 30 MW a liña do polígono do parque eólico de Troitomil ten 4 quilómetros de longo e abarca unha superficie de case 5 millóns de metros cadrados. Afectaría ás Lañas, Cantalarrana, Buchaín, Nantón, San Mamede, Meimendre, Cotarelo, O Castro, Valiña, Vilasuso, Fiopáns, Troitomil e Estivadiña.

Ademais, din que eliminarían 1.558 hectáreas de alto valor produtivo; que “non se “respectan os 500 metros de distancia esixidos ás edificacións” nin a prohibición de actuar en zonas incendiadas.

Dende Capital Energy lembran os beneficios da enerxía limpa; no emprego; as aportacións ós titulares e que xa reduciron a cifra de aeroxeradores por distancia. m. outeiro