... “Solucionaría el feísmo que existe en la LOCALIdad”

Residente de O Milladoiro, soltero, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Buenas a todos, lo primero que haría para mejorar O Milladoiro creo que sería lo mismo que haría el 99 % de la población, aumentar las zonas verdes, ya que hay muy pocas y son necesarias tanto para la salud como para evitar el feísmo, que la verdad que O Milladoiro tiene mucho. En segundo lugar, conectaría a través de un carril bici y una acera el municipio con Compostela, ya que me parece ilógico que dos ciudades que se encuentran a tan solo 4km no gocen de una conexión viaria que independiente del tráfico a motor. Por último, mejoraría las infraestructuras porque creo que muchas de ellas están desfasadas y no en buen estado.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de O Milladoiro es el buen ambiente que hay y el buen rollo que tenemos todos los chavales entre nosotros, es muy raro que haya problemas y existe una amistad generalizada muy bonita.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de O Milladoiro es el feísmo que existe en la ciudad. Los edificios, la falta de zonas verdes y la construcción de cualquier manera hace que sea un sitio feo, aunque la parte nuevo es mejor.