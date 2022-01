Superáronse xa o milleiro de casos activos por covid cunha incidencia de 1.414 a sete días

A Maía. O Concello de Ames informa de que, segundo lle trasladou a Xerencia da Área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, o número de casos activos pola covid no municipio é de 1.024. A incidencia acumulada a 7 días suma 1.414 casos, mentres que a incidencia acumulada a 14 días é de 2.962.

Unha vez máis, incídese en que é preciso que cada individuo actúe con responsabilidade. “Sigamos cumprindo de xeito estrito todas as medidas de prevención da Covid-19. Para máis información ou resolver dúbidas pódese chamar ao número de teléfono 673 73 90 11 ou enviar un correo electrónico ao enderezo gabinete@concellodeames.gal”, explican dende a administración local.

A situación epidemiolóxica na capital maiá obrigou xa antes do Nadal a suspender os programas de conciliación. Ademais, e ao igual que o resto de actividades da Aula da Natureza que restaban da súa programación festiva, a ruta ambiental Bosque de Inverno, programada para este sábado 8 de xaneiro, queda suspendida (as persoas inscritas foron xa notificadas dos cambios).

HAI UN ANO. Hai que lembrar que, hai xustamente un ano, o número de casos era de 125 veciños contaxiados, aínda que por variantes máis perigosas (se ben moitísimo menos transmisibeis). Por ese motivo, establecérase un peche perimetral no que a veciñanza da capital maiá tan só tiña permitido desprazarse polos termos municipais de Ames, Santiago e Teo. Ademais, os grupos (conviventes ou non) limitáranse a un máximo de catro persoas e a hostalaría só podía atender no exterior ao 50 %, con peche ás 18.00 horas. Un ano despois, a 7 de xaneiro de 2022, as restriccións son menores no sector da restauración e dos bares, introducíndose ademais o pasaporte de vacinación para acceder a algúns destes locais. M. Outeiro