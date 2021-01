Ames. Ante as condicións de alerta sanitaria provocadas pola COVID, o Concello de Ames, a través da Concellaría de Promoción Económica, tomou a decisión de suspender o mercado de venda ambulante que se celebra habitualmente os sábados en Bertamiráns. Dita suspensión aprobouse hoxe a través dun Decreto de Alcaldía e será efectiva ata que as condicións hixiénico-sanitarias permitan volver a celebrar dito mercado nas rúas Ameneiral e Entrerríos e na praza do Concello.