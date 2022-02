Teo aborda na escola de pais a regulación emocional o 19

Teo. A escola de familias teense tratará este mes de febreiro a regulación emocional da persoa adulta que acompaña na crianza. A sesión chegará o vindeiro sábado 19, de 11.30 a 13.30 horas, ata o auditorio municipal da Ramallosa.

Esta actividade está dirixida a familias con nenos en idades dende Infantil ata Secundaria, e quere ser un acompañamento nos retos da súa evolución vital. Por iso, nesta xornada de febreiro colocarase o foco nos pais e nais e na súa propia regulación das emocións, xa que podendo regularse mellor, haberá unha interacción cos rapaces que consideran máis positiva.

Para asistir hai que inscribirse a través dun formulario en liña que se abriu na web municipal neste mesmo espazo dende o luns 14. No caso de precisar servizo de gardería, os interesados deben indicalo cando se cubra o formulario, no apartado de observacións e escribindo o número de nenos e as idades. O resto dos datos a adxuntar son moi sinxelos (o DNI, teléfono, nome e apelidos...), e coa tramitación on line, formalizar estas anotacións é rápido e seguro para todos os que queiran participar. O. D. Vilar