Teo denuncia la peligrosa activación de las luminarias en Pontevea

Teo. El servicio teense de mantenimiento eléctrico acaba de apagar las luces que jalonan el viaducto de Pontevea, tras ser activadas por un particular aún sin identificar.

Según aporta la edil Uxía Lemus, “como xa dixen no pleno da semana pasada, a iluminación está pendente de probas finais e cando procedamos ao seu encendido, farémolo público”. Sin embargo, no pudo evitar que una o más personas manipulasen sin autorización alguna el sistema, “o cal lévame a pensar que hai xente que non entende a necesaria seguridade dun alumeado público”, aseguraba la concejala de Obras.

Para más inri, el autor del desaguisado dejó la tapa de la luminaria sin cerrar adecuadamente, “coa perigosidade que isto conleva”, algo tan evidente que, en cuanto detectan el robo de una de estas placas, se intenta sustituir a la mayor premura posibles.

“Hoxe –por el pasado miércoles– xa ordenei o apagado inmediato e mañá procederemos á correspondente denuncia”, adelantaba la teniente de alcalde teense.

TOALLAS. Destacar, de igual forma, que Augas de Teo alertó estos días de la presencia de las toallas higiénicas en la red de saneamiento, que el pasado fin de semana sufría uno de los típicos atascos por culpa de unos elementos, “que se desbotan nos sumidoiros das vivendas”. Por ello, los técnicos de Teo solicitan la colaboración de la población “para evitar que esta volva a suceder”, y que intenten desechar las toallitas en la basura, no por el váter. o.d. vilar