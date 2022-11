Teo lembrará o ‘Prestige’ para despedir o San Martiño 2022

Teo. Achégase o día grande do San Martiño, que encherá este venres a carballeira teense de Francos cos mellores cabalos da bisbarra, polbeiras, mostra de razas, gornicións e un feiral. Pero o programa lúdico e artístico empezaba xornadas antes, e a intención do aínda rexedor é despedilo o domingo 13 cun magosto reivindicativo no que lembrará o afundimento do Prestige e, sobre todo, o nacemento de Nunca Máis .

Así o explicaba Sisto nun bando cunha mínima alusión ás bestas, pero no que si que aproveitou para lamentar que a Xunta non lles conceda a declaración de Festa de Interese Turístico, explicando que este mercado ten como mínimo 465 anos (cando aínda non había petroleiros).

Na xornada deste xoves, a véspera, incluiranse os III Cantos de Taberna animando as concorridas polbeiras e, xa na feira, actuarán Cé Orquestra Pantasma, o cego, a banda de gaitas de Calo e distintas animacións. Tamén hai que lebrar que xa se inaugurou, na carpa pública municipal, a exposición Ollares, con imaxes de Noel Feáns, Charo Lopes e Óscar Corral, e estréase a web www.sanmartiño.teo.gal “para termar dos recordos da feira ano a ano”. O sábado actúa (21.00 h. e de balde) Boyanka Kostova. ODV