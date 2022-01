Teo misturará as andainas co teatro dos Quinquilláns

Teo. Os departamentos de Deportes e Turismo do Concello de Teo ofertan unha programación estable de rutas para todo o ano con dúas modalidades segundo o que organice. Así, a previsión é que as deportivas cheguen no segundo domingo de cada mes, comezando a primeira o día 23 de xaneiro pola Fraga de Sestelo. As anotacións hai que facelas enviando unha ficha de inscrición cos datos das persoas que queiran asistir a través do correo electrónico deportes@teo.gal dende o 3 ao 20 de xaneiro.

E, pola súa banda, dende Turismo van seguir ofertando este ano unha ruta dramatizada a cargo da compañía Os Quinquilláns: a ruta da Batalla de Cacheiras. Será o último domingo de mes e as inscricións pódense facer entrando en turismo.teo.gal.

Esta proposta está dirixida a persoas acostumadas a andar, xa que será un percorrido dende a reitoral de Bamonde ata o miradoiro de Montouto, con case nove quilómetros de andaina.

Durante a ruta faranse varias paradas, nas que o actor e a actriz desta compañía brionesa van debullar parte do acontecemento histórico da Batalla de Cacheiras. A ruta comezará ás 10.00 horas e dende Montouto volverase en autobús. O. D. Vilar