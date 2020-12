Teo planta cara a la expropiación en Casalonga reafirmando que el vial es suyo

El Concello de Teo acaba de remitir a la jefatura territorial de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación las alegaciones al expediente de expropiación forzosa que pidió Toysal (la concesionaria) por el camino relacionado con la explotación Casalonga número 6996 que considera público. Entre las más destacadas, y aparte de hacerse público a través del escrito posibles sabotajes y denuncias cruzadas, figura “a identificación incompleta do ben que se pretende expropiar; a identificación incorrecta do titular do ben a expropiar, ao tratarse dun ben de dominio público municipal, e a inexistencia de causa expropiandi, ao non acreditarse utilidade pública ou interese social da expropiación”, por lo que la administración local reclama “que non se aprecie a necesidade de ocupación pretendida por D. Victor Manuel Toca Achurra, en representación de Toca Salgado S.L., non iniciándose polo tanto o expediente expropiatorio”.