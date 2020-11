Tesourería da capital maiá aborda axudas ás familias numerosas

Ames. O Concello de Ames segue a tramitar as axudas para familias numerosas, cuxo prazo de presentación remataba o pasado 15 de xullo, e sempre cun máximo de seis meses para resolvelas (ata xaneiro de 2021). En concreto, agora mesmo é o departamento de Tesourería o que está finalizando a comprobación de débedas municipais, “e en canto rematen e nolo pasen, irán a xunta de goberno local” nun par de semanas, según estimaba a concelleira de Benestar, Luísa Feijóo.

Así, e contando con cumprir os prazos legais, desde a capital amesá lembraban as dificultades coas que tiveron que traballar, non só ante a pandemia, senón tamén pola implantación dun programa novo de xestión, que obrigou a meter a man expediente por expediente (existen máis de 150) e comprobar Facenda e Seguridade Social de cada membro da unidade familiar, ao que hai que sumar o incremento do traballo do departamento de Benestar nesta época de necesidade.

A contía total destinada a estas axudas para este ano é de 110.000 euros, sendo de 1.200 euros o máximo do importe individual concedido a cada unidade familiar. Con esta iniciativa, o goberno amesán pretende axudar a aquelas familias que máis dificultades económicas teñan. Optaron a estas subvencións os núcleos parentais que teñen a súa residencia habitual no Concello de Ames, de maneira ininterrompida desde hai polo menos un ano e cuxos fillos formen parte da unidade de convivencia, salvo por razóns académicas. m.m.