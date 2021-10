Tres feridos nunha colisión múltiple en Val do Dubra

Unha colisión múltiple entre tres vehículos rematou con outros tantos feridos en Val do Dubra. Foi un dos implicados no sinistro quen, pouco antes das dez e media da mañá deste mércores, informaba ao CIAE-112 Galicia desta colisión no km 18 (parroquia de Arabexo) da estrada DP-1914, que leva a Carballo. Ao parecer, un dos turismos saiuse de vía nunha curva, batendo cos outros dous.

Os xestores do 112 Galicia comunicaron o accidente aos servizos sanitarios, aos Bombeiros de Santiago, á Garda Civil de Tráfico e a Protección Civil de Val do Dubra, que desprazou a tres voluntarios nun coche e camión. Xa no punto, os equipos de emerxencia, os efectivos aseguraban que resultaran feridos os condutores dos tres vehículos implicados e que dous deles tiveran que ser trasladados polos servizos sanitarios ao centro hospitalario de referencia. Pola súa banda, personáronse tamén dous médicos e enfermeiros do centro de saúde local, e os doentes evacuados en ambulancia laiábanse de dor no pescozo e o outro na cadeira. O terceiro non quixo ir a mirarse.