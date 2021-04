Tumban otra vez el presupuesto de A Baña y piden que dimita ya el alcalde Pereira

A Barcala. Volvió a pasar: el voto en contra de los ediles del PP (5) y la abstención de los de Compromiso por Galicia (2) obligaron a que el PSOE (4 concejales) retirase una vez más los presupuestos de A Baña que, para este año, superarían los tres millones de euros. Además, César Ramos, de CxG, retó al mandatarion local José Antonio Pereira a que dimitiera si quería ver las distintas partidas aplicadas, pero sin éxito.

De esta forma, no tuvo efecto la advertencia que en su día lanzó Pereira al respecto de que, si no salían adelante, no se podría incluir la ayuda de 20.000 € a los empresarios. La sesión dio luz verde, por contra, al resto de puntos, si bien los momentos más duros volvieron a llegar en ruegos y preguntas, cuando la oposición le reprochó al regidor los 66 contratos sin licitación previa. C.G.