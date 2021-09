Un dragón de seis metros se paseará por Negreira entre grupos medievales

A Barcala. Negreira cuenta las horas ya para volver a la época medieval en una XIV Feira do Románico que, tal como avanzó este diario, incluirá tirolina, música de época, puestos de artesanía, rincón infantil y un impresionante dragón de seis metros que sacará Grimorium durante sus pasacalles.

Así, el ferial arrancará este viernes a las 18.00 horas con actividades variadas de animación y música, así como un gran espectáculo de fuego denominado A Forza da Queimada, y que está programado en el campo de la feria para las 22.00 horas y a cargo de especialistas de la organización (Hípica Celta).

Ya para el sábado a mediodía está prevista la inauguración oficial a cargo de las autoridades locales y Corporación , justo antes de los espectáculos y acrobacias de Cuca Cantillo que estará en la praza do Cotón a las 13.00 horas. Por la tarde, el Fakir Flakin ocupará el mismo marco para ofrecer una sesión de malabares y humor dirigida a los más pequeños de la casa, sobre las 19.30 horas. A las 20.30, el campo de la feria acogerá una de las citas más importantes del Románico 2021: el gran combate medieval a manos de la compañía Hípica Celta. Y ya posteriormente, batucada Olodum do Coio de Grimorium y muestras de pirotecnia por Asaco Circo en la praza do Cotón.

El domingo más actuaciones y el clásico fin de fiesta con desfile Errantes de Troula Animación. La tirolina y rincón infantil estarán en la praza do Concello. m. outeiro