Un incendio obliga a evacuar la piscina municipal de Os Tilos en Teo

Usuarios de la piscina municipal de Os Tilos, en Teo, fueron evacuados tras declararse un incendio en las instalaciones de su bibliopiscina este jueves, por la tarde, sin lamentar heridos.

Así lo confirmaban desde la AA VV de Os Tilos, al tiempo que la portavoz socialista, Uxía Lemus, aseguraba que la salida de los bañistas fue rápida, “e os servizos de emerxencia actuaron tamén dilixentemente, pero agardamos ás debidas explicacións do alcalde ou concelleiro responsable e que se tomen xa as medidas para que non se volte a repetir esta situación, que considero moi grave”. Además, aboga porque se revise “toda a instalación, especialmente a eléctrica, xa que indican que puido ser un cortocircuíto, e das dúas piscinas municipais, tamén a de Luou”.

Otras fuentes del PSOE especulaban con que la acumulación de competencias entre los cuatro munícipes que gobiernan una Corporación de diecisiete y la falta de mantenimiento podrían haber precipitado los hechos.