Un informe ya animaba a que la capital de A Maía buscase ‘su’ transporte

Ames. Un informe del Ayuntamiento de Santiago incidía, con fecha de 11 de octubre, en que la capital de Galicia no debería reeditar ni firmar el convenio de transporte urbano para que la línea P2 siguiera entrando en Ames. Además, el experto dejaba claro a título particular que la administración maiana siempre tendría la posibilidad de contratar un servicio similar por su cuenta y riesgo.

Así las cosas, se comenzaba recordando que el operador del transporte público santiagués estaba ejerciendo en precario –también la línea P2– con la única justificación de no interrumpir un servicio básico. Y, para más inri, reseñaba que ya en diciembre de 2020, la Xunta informó de que el nuevo plan de transporte no incluía ningún tráfico interno en el Concello de Santiago, y que el operador de transporte no tenía la mínima obligación de darle continuidad a dicha línea compartida, “porque ademais, non existe, como no caso dos Tilos, un convenio previo do ano 2015” vinculando.

Pero igualmente se quiso apuntalar que, aunque dicho operador aceptase seguir con la ruta hacia Ortoño, desde la administración compostelana no deberían ordenárselo, ya que habría que respetar el sistema de libre concurrencia para que otros empresarios del sector pudiese explotar tal línea, pero siempre por el procedimiento de contrato menor y hasta el 31 de diciembre de este año. Y ello llevaría a que Santiago tutelase un servicio a prestar para otro municipio que, además podría hacerlo por sí mismo. M. O.