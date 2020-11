Un retraso más para renovar farolas en Milladoiro al faltar los permisos de la Diputación

A Maía. La mejora de la eficiencia energética en la iluminación pública de O Milladoiro continúa sufriendo reveses, y volverá al pleno de la Corporación de Ames el próximo 26 de noviembre “acumulando case catro anos de retraso”, aportan desde la oposición popular. En este caso, se trata del acuerdo de suspender la ejecución del contrato de suministro, instalación y montaje de los elementos descritos en el proyecto que se aprobaba en la junta de gobierno del 23 de octubre ante la necesidad de obtener autorización de la Diputación Provincial de A Coruña.

Esta cuestión ratifica, a juicio del PP, “a falla de planificación e a improvisación dun goberno tripartito carente de actitude a pesar de contar con máis adicacións exclusivas que nunca”, y que obligará a solicitar a la Administración provincial una nueva prórroga en el plazo de ejecución, ya que la anterior finaliza el próximo 30 de noviembre.

Desde la formación que lidera Ramón García Argibay creen que el permiso de la Diputación aún tendrá que posponerse más tiempo, ya que el proyecto, recién modificado, “tivo que ser corrixido unha vez máis, precisamente pola esixencia do ente provincial diante dos erros materiais de valoración e medición”, además de que fue necesario incorporar una nueva planimetría más clara y comprensible.

“Sendo optimistas, as actuacións aprobadas en 2017 non estarán rematadas antes do primeiro trimestre do ano 2021”, opinan. o. d. vilar