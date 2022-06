Unha obra apuntala que Ruta dende a Ría de Muros e Noia é Vía Xacobea

A Maía. Despois da recente reunión da Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia, o consistorio brionés acolleu a presentación do libro que recolle o estudo histórico e a delimitación do trazado desa Vía: O Camiño de peregrinación a Santiago pola Ría de Muros Noia, obra dos historiadores e arqueólogos Sofía Baqueiro e Mario César Vila, máis o arquitecto Marcial Rodríguez.

Acompañados por Teresa Villaverde, presidenta da Asociación de Concellos do Camiño e do anfitrión e alcalde de Brión, Pablo Lago Sanmartín, os autores lembraron como foron recollendo rexistros históricos que certificaban a existencia dese roteiro xacobeo desde fai case mil anos, xa que o primeiro de gran relevancia é a peregrinación, en 1147, do exercito de cabaleiros da Segunda Cruzada, desexosos de recibir a axuda do Apóstolo antes da súa batalla en Terra Santa.

Acharon outras trazas históricas, como a concesión a Noia do título de Portus Apostoli, por Fernando II en 1168, ou a repercusión do paso do navegante veneciano Pierto Querini. Ademais, Carlos I reclamou no s. XVI que non se lle cobrasen impostos a 50 peregrinos franceses retidos no porto de Muros. M. Manteiga