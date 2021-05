Teo. Teo volve a acoller o programa da Universidade de Santiago, Camiños de Coñecemento e Experiencia, de balde e dirixido a maiores de 50 anos sobre temas como a historia moderna de Galicia, ou as herdanzas. Anotacións no 981 806 400 (arrinca no auditorio o día 24). m. outeiro